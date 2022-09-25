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Wolfpack newsstand — Sept. 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State proud of steady improvements

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren likes Pack's progress

The Wolfpack Central — Video: NC State junior Devin Carter sees improved timing

The Wolfpack Central — Video: NC State junior Drake Thomas likes their 'swagger'

The Wolfpack Central — Box score: No. 12 NC State 41, UConn 10

The Wolfpack Central — Final: No. 12 NC State 41, Connecticut 10

The Wolfpack Central — NC State coach Kevin Keatts navigates new challenges to form roster

Raleigh News & Observer —Under gun after 11-21 season, Kevin Keatts hoping NC State’s future lies in its past

Raleigh News & Observer —Why NC State football should feel good about its chances at Clemson for ACC showdown

Raleigh News & Observer —It’s happening: Clemson to host ESPN ‘College GameDay’ for NC State football game

Raleigh News & Observer —NC State records 41-10 win over UConn to remain among unbeaten college football teams

Raleigh News & Observer —Photos from NC State football's victory over UConn

Fayetteville Observer — Welcome to Clemson week, which holds key to NC State's biggest dreams

Fayetteville Observer — NC State football vs. UConn report card: Why coaching kept the Wolfpack from straight A's

Fayetteville Observer — NC State football readies for Clemson with easy win over UConn

GoPack.com — Pack Breezes Past UConn, 41-10

GoPack.com — NC State Concludes Home Stand Against No. 5 Duke

GoPack.com — Volleyball Opens ACC Play With Thrilling Win

Technician — NC State football more elite than UConn, dominates Huskies on home field

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