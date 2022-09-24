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Wolfpack newsstand — Sept. 24

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State coach Kevin Keatts navigates new challenges to form roster

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts discusses program, recruiting nuances

The Wolfpack Central — Senior Jarkel Joiner video interview

The Wolfpack Central — Junior D.J. Burns video interview

The Wolfpack Central — Junior Jack Clark video interview

The Wolfpack Central — Senior Dusan Mahorcic video interview

The Wolfpack Central — Freshman L.J. Thomas video interview

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — NC State defensive lineman C.J. Clark creating havoc

Greensboro News-Record — HSXtra.com Quick Take: No. 1 Grimsley 55, No. 4 Northwest Guilford 12

Fayetteville Observer — NC State football vs. UConn: Scouting report and prediction

GoPack.com — NC State Notches 1-0 Win Over Hokies in ACC Home Opener

GoPack.com — Volleyball Opens ACC Play With Thrilling Win

Technician — Hille’s header lifts Wolfpack men’s soccer to first ACC win of season

Technician — NC State volleyball battles out first ACC win against Cavaliers in Charlottesville

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