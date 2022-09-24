The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QaXR0c2Jvcm8gKE4uQy4pIE5vcnRod29vZCBzb3Bob21vcmUgdGln
aHQgZW5kL2RlZmVuc2l2ZSBlbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9SaXRjaGV5R3VzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXRjaGV5
R3VzPC9hPiBkZWxpdmVyZWQgdGhlIHN0aWZmIGFybSBGcmlkYXkgbmlnaHQ7
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHM8L2E+OyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0FkYW1GcmllZG1hbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
QWRhbUZyaWVkbWFuPC9hPjogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0ZqY3gy
MmNjNXoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9GamN4MjJjYzV6PC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMv
MTU3MzQ5OTAzNTY3MDk1Mzk4OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0
ZW1iZXIgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NZWV0IHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Bh
Y2tNZW5zQmJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tNZW5zQmJh
bGw8L2E+IG5ld2NvbWVyczo8YnI+PGJyPuKAoiBELkouIEJ1cm5zOiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vanVaeE13WnRzRCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2p1
WnhNd1p0c0Q8L2E+PGJyPuKAoiBKYWNrIENsYXJrOiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vdFRER1lnWlY2cCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3RUREdZZ1pWNnA8
L2E+PGJyPuKAoiBKYXJrZWwgSm9pbmVyOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vVkNKbWpGMWptaCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1ZDSm1qRjFqbWg8L2E+PGJy
PuKAoiBEdXNhbiBNYWhvcmNpYzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0dC
bXBDMGRISWEiPmh0dHBzOi8vdC5jby9HQm1wQzBkSElhPC9hPjxicj7igKIg
TC5KLiBUaG9tYXM6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8xTEVnQnNsUFRi
Ij5odHRwczovL3QuY28vMUxFZ0JzbFBUYjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL1hMUGpDY21LSm0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9YTFBqQ2NtS0pt
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVS
aXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJp
dmFscy9zdGF0dXMvMTU3MzQzMTE2MjA4MDQ4NTM5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBhbmQgV2FrZSBGb3Jlc3Qgb2ZmZXJzIGluIHRoZSBs
YXN0IHdlZWsuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9BU0xHNHh6OWQ4Ij5o
dHRwczovL3QuY28vQVNMRzR4ejlkODwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1NzM2NTEzMTA5
Mzg5MTQ4MjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI0LCAy
MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ibm8iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBhdCBOby4gNDogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L0hkMkRsNUlJbnMiPmh0dHBzOi8vdC5jby9IZDJEbDVJSW5zPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0
dXMvMTU3MzQ3ODE5Nzk0OTI0MzM5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T
ZXB0ZW1iZXIgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBjb2FjaCBLZXZpbiBLZWF0dHMgb24gaW5jb21pbmcg
ZnJlc2htYW4gZ3VhcmQgTC5KLiBUaG9tYXM6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby90dUF6QVdVUjNYIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdHVBekFXVVIzWDwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2
YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZh
bHMvc3RhdHVzLzE1NzMzODYxNTUxNjAxMTcyNTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBjb2FjaCBLZXZpbiBLZWF0dHMgb24gdHVybmluZyBh
cm91bmQgdGhlIHByb2dyYW06IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9qN3o1
VkVlZTJaIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vajd6NVZFZWUyWjwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVz
LzE1NzMzODE3OTQ3MjgxODU4NTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw
dGVtYmVyIDIzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBjb2FjaCBLZXZpbiBLZWF0dHMgb24gc29waG9tb3Jl
IHdpbmcgVGVycXVhdmlvbiBTbWl0aDogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L0FraGo0eFdYT0UiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Ba2hqNHhXWE9FPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9z
dGF0dXMvMTU3MzM4MTc0OTkxMjI2ODgwMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE