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Wolfpack newsstand — Sept. 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State defensive lineman C.J. Clark creating havoc

The Wolfpack Central — Junior tackle Umar Rockhead has big year ahead

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren focused on task at hand

The Wolfpack Central — Several NC State junior targets in updated Rivals150

The Wolfpack Central — Scouting Connecticut

Raleigh News & Observer —‘I’m always smiling.’ Why this Millbrook football quarterback’s Fortune is looking up

Raleigh News & Observer —What to watch for as NC State football hosts UConn; injury update for Pack players

Greensboro News-Record — Jacoby Brissett fires 2 TD passes as Browns down Steelers

Fayetteville Observer — Inside NC State LB Payton Wilson's first full game in almost two years

GoPack.com — #PackMentality Pop-Ins Podcast: Ep. 97 - Not the End, But a New Beginning

GoPack.com — Pack Men's Soccer Takes on Hokies in First Home ACC Match of 2022

GoPack.com — Lanier Family Makes Generous Gift to NC State Women's Basketball Locker Room Enhancement

GoPack.com — No. 12 Pack Concludes Home Stretch Against UConn

Technician — Pack women’s soccer suffers 1-0 defeat to Virginia Tech in rough outing

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