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Wolfpack newsstand — Sept. 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State forward M.J. Rice taking leave of absence

The Wolfpack Central — Storylines go out the window when game starts

Raleigh News & Observer —He won on the football field and mourned off it. Now NC State’s Armstrong returns to UVA

Raleigh News & Observer —Torry Holt, the former NC State star, opens up about life, football and family

Raleigh News & Observer —NC State opens ACC play this week at Virginia. Here’s how to watch

Raleigh News & Observer —NC State basketball transfer player MJ Rice explains his notable absences this summer

Raleigh News & Observer —UNC, Duke, other ACC players to watch in college basketball this year

GoPack.com — Cozart, Fritton Named to D1Baseball’s 2024 MLB Draft Top 100 College Prospects List

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