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Wolfpack newsstand — Sept. 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Senior Davin Cosby down to 4 schools, selects Saturday

The Wolfpack Central — NC State offense working through some inexperience

The Wolfpack Central — NC State's depth chart for Connecticut game

The Wolfpack Central — Videos: NC State coach Dave Doeren expects offense to improve

The Wolfpack Central — The review: NC State steps up for key win

The Wolfpack Central — Scouting video: Senior NC State commit Javonte Vereen

Raleigh News & Observer —ACC Now podcast: NC State AD Boo Corrigan on changing college sports landscape and CFP

Raleigh News & Observer —Linebacker Aristotle Bowles living out a college football dream with No. 12 NC State

Fayetteville Observer — NC State football's Dave Doeren addresses offensive woes

GoPack.com — White Named ACC Defensive Back of the Week

GoPack.com — @PackWrestle Announces Competitive 2022-23 Schedule

Technician — NC State Athletics’ week in review: Sept. 12 - Sept. 18

Technician — Wolfpack offense struggles in nonconference win over Texas Tech

Technician — Wolfpack defense pounces on Red Raiders in 27-14 win

Technician — Pack women’s tennis kicks off fall slate at Wahoowa Invitational

Twitter posts of the day

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