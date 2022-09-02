The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Tb3VyY2U6IDIwMjQgZm91ci1zdGFyIFNhbW1pZSBZZWFuYXkgKDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2FtbWllWWVhbmF5XzE/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNhbW1pZVllYW5heV8xPC9hPikgb2YgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9uaWdodHJ5ZGFzZWxpdGU/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG5pZ2h0cnlkYXNlbGl0ZTwvYT4gJmFtcDsg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVSb2NrSG9vcHM/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZVJvY2tIb29wczwvYT4gd2lsbCBiZSB0
YWtpbmcgdW5vZmZpY2lhbCB2aXNpdHMgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1NvdXRoQ2Fyb2xpbmE/c3JjPWhhc2gmYW1w
O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNTb3V0aENhcm9saW5hPC9hPiwgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dha2VGb3Jlc3Q/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXYWtlRm9yZXN0
PC9hPiwgYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9OQ1N0YXRlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
TkNTdGF0ZTwvYT4uIDxicj48YnI+SGUgd2lsbCBhbHNvIGJlIHRha2luZyBv
ZmZpY2lhbCB2aXNpdHMgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL0FsYWJhbWE/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPiNBbGFiYW1hPC9hPiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL1RleGFzVGVjaD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+I1RleGFzVGVjaDwvYT4sIGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSG91c3Rvbj9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0hvdXN0b248L2E+LiA8YnI+PGJyPvCf
kaQ6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XczJ2ZXhKSlZnIj5odHRwczov
L3QuY28vV3MydmV4SkpWZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzBO
NWhNcGhPa28iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8wTjVoTXBoT2tvPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IFRyYXZpcyBHcmFmIChAVHJhdmlzR3JhZkhvb3BzKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RyYXZpc0dyYWZIb29wcy9zdGF0dXMv
MTU2NTQ0MTY5NzYzNDQ3NjAzNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0
ZW1iZXIgMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LaXRzIGZvciBnYW1lIDE6IOKaqu+4j+Kaqu+4j/CflLQ8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvMVBhY2sxR29hbD9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+IzFQYWNrMUdvYWw8L2E+
IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0hUVD9z
cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0hUVDwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3pnTHY5MzlSSkwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS96Z0x2OTM5UkpMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5DIFN0YXRlIEZvb3RiYWxs
IChAUGFja0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1BhY2tGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTU2NTQ1MTA5MDQ2MzY4NjY1Nz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBvZmZlcmVkIGEgc29waG9tb3JlIHF1YXJ0ZXJiYWNr
IGVhcmxpZXIgdGhpcyB3ZWVrLCBhbmQgbm93IGhhdmUgb2ZmZXJlZCBhIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHM8L2E+IGZvdXItc3RhciBwcm9zcGVjdCBmcm9t
IEdlb3JnaWE6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0YyQnR0WVdCZlIiPmh0
dHBzOi8vdC5jby9GMkJ0dFlXQmZSPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTU2NTM5MjY0MDU4
OTQwMjExNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMSwgMjAy
MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BcHByZWNpYXRlIHRoZSDwn5KZ8J+SmyA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0Zvb3RiYWxsTkNTdGF0ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5ARm9vdGJhbGxOQ1N0YXRlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vNldwaFlqSEtTOSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzZXcGhZakhLUzk8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgQXNhYWQg4oCcQkrigJ0gQnJvd24gSUkgKEBBc2FhZEpy
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FzYWFkSnIvc3RhdHVz
LzE1NjUxOTk1ODQ4NDE4OTU5Mzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw
dGVtYmVyIDEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3lHUk5qa282QWQiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS95R1JOamtvNkFkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERhbiBNdWxs
ZW4gKEBDb2FjaERhbk11bGxlbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Db2FjaERhbk11bGxlbi9zdGF0dXMvMTU2NTcwMDQyOTExOTM4MTUw
Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMiwgMjAyMjwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE