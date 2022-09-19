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Wolfpack newsstand — Sept. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

Raleigh News & Observer —NC State may have best team in state, but App has top program — and there’s a difference

Raleigh News & Observer —NC State football vs UConn odds, injuries, memory from last time two played in Raleigh

GoPack.com — Pack Rallies in Second Half to Earn 2-1 Win Over Wake Forest

GoPack.com — White Named Walter Camp National Defensive Player of the Week

GoPack.com — Pack Football Jumps Up Four Spots in AP Poll

Technician — NC State women’s soccer completes second half comeback over Wake Forest

Technician — NC State volleyball stands a shade above .500 entering ACC competition

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