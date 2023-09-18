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Wolfpack newsstand — Sept. 18

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — PFF game grades for VMI at NC State

The Wolfpack Central — Senior PF David Punch enjoys official visit to NC State

Raleigh News & Observer —The exhilarating entrance of the NC State Wolfpack football team

Raleigh News & Observer —NC State football at Virginia first look: Odds, key matchup, game day info

Charlotte Observer — Here are the 2023 NC-SC Shrine Bowl high school football all-star rosters

Technician — NC State women’s soccer loses 2-0 to Pittsburgh in ACC opener

Technician — Football vs. VMI takeaways: Offensive explosion, linebackers continue their reign

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