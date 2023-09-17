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Wolfpack newsstand — Sept. 17

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — PFF game grades for VMI at NC State

The Wolfpack Central — NC State handles its business in cleaning up certain areas

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren sees improved efficiency

The Wolfpack Central — Video: NC State senior QB Brennan Armstrong finding rhythm

The Wolfpack Central — Video: NC State senior Robert Kennedy gets big pick-six

The Wolfpack Central — Video: NC State kick returner Julian Gray hits home run

The Wolfpack Central — Final: NC State 45, VMI 7

Raleigh News & Observer —How does NC State describe its 45-7 win over VMI? A confidence builder

Raleigh News & Observer —NC State football rebounds in a big way: Wolfpack runs over VMI, 45-7

Raleigh News & Observer — Photos: NC State football defeats VMI

GoPack.com — Wolfpack Cruises to 45-7 Victory Over VMI

GoPack.com — A Good Week's Work Shows in the Pack's 45-7 Win

Technician — NC State cross country dominates at Adidas XC Challenge

Technician — NC State football takes care of business, romps VMI 45-7

Technician — NC State men’s soccer suffers 3-1 loss to Virginia

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