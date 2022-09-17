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Wolfpack newsstand — Sept. 17

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Scouting video: Sophomore standout Taeshawn Alston

The Wolfpack Central — Sophomore Taeshawn Alston aiming to establish himself

GoPack.com — Wolfpack Opens ACC Play Sunday Against Wake Forest

GoPack.com — Pack Opens 2022 Cross Country Season Friday at Adidas XC Challenge

GoPack.com — Volleyball Falls After Tough Battle in Fayetteville

GoPack.com — NC State Falls at Pitt

Technician — NC State cross country runs away with top spots at Adidas XC Challenge

Technician — Wolfpack volleyball can’t overcome early deficit, falls to No. 24 Razorbacks

Technician — NC State men’s soccer falls 3-0 to No. 10 Pittsburgh

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