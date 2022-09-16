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Wolfpack newsstand — Sept. 16

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Sophomore Taeshawn Alston aiming to establish himself

The Wolfpack Central — NC State's 3-3-5 scheme helps vs. teams such as Texas Tech

The Wolfpack Central — Video: Excitement building for Texas Tech at No. 16 NC State

The Wolfpack Central — David Sanders reacts to being named the No. 1 prospect in 2025

The Wolfpack Central — Senior Kyron Jones going back-to-back trips to NC State

Raleigh News & Observer —NC State vs Texas Tech football game: Three things to watch as Pack hosts Red Raiders

Raleigh News & Observer —UNC, NC State, Duke football teams working to keep top Triangle recruits close to home

Fayetteville Observer — NC State football vs. Texas Tech: scouting report against Red Raiders

GoPack.com — Saturday Night Under the Lights: #16 Pack Hosts Texas Tech

GoPack.com — Women's Soccer Notches 3-1 Win Over High Point on Senior Night

GoPack.com — NC State Back on Road for Friday Match at #10 Pitt

GoPack.com — Pack Opens 2022 Cross Country Season Friday at Adidas XC Challenge

GoPack.com — Volleyball Falls to Georgia

Technician — NC State women’s soccer finds footing on senior night, beats High Point 3-1

Technician — NC State volleyball swept by Georgia in first match of ACC-SEC Challenge

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