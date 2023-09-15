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Wolfpack newsstand — Sept. 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren aiming for sharp play

The Wolfpack Central — NC State juco transfer Bishop Fitzgerald learning on job

The Wolfpack Central — Scouting Virginia Military Institute

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 1 in the NFL

Fayetteville Observer — NC State football vs. VMI: Scouting report, prediction

GoPack.com — Game 3: Wolfpack vs. Keydets Notes

GoPack.com — NC State travels to UVA for first ACC road test

Technician — NC State women’s soccer draws 2-2 with High Point on senior night

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