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Wolfpack newsstand — Sept. 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Senior Kyron Jones going back-to-back trips to NC State

The Wolfpack Central — Charlotte Providence Day's David Sanders ranked No. 1 in 2025

The Wolfpack Central — Georgia three-star OL Nathan Efobi pondering NC State visit

The Wolfpack Central — Video: RedRaiderSports.com's Justin Apodaca breaks down Texas Tech

Raleigh News & Observer —Slowing Texas Tech’s Air Raid offensive attack will be key for NC State football

Fayetteville Observer — How RB Demie Sumo went from an unknown to a rising star for NC State

GoPack.com — Wolfpack Hosts High Point for Senior Night

GoPack.com — ACC Announces League Schedule for 2022-23 Women’s Basketball Season

GoPack.com — @PackWrestle to Host Annual Golfing with Wolves

Technician — Taking a look at decisions made by NC State’s fall coaches

Twitter posts of the day

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