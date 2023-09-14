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Wolfpack newsstand — Sept. 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Virginia Military Institute

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 1 in the NFL

The Wolfpack Central — Video reel: Trent Pennix, Jaylon Scott discuss ways Pack can improve

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 4

The Wolfpack Central — Class of 2026 loaded with talent

The Wolfpack Central — Junior PG Jordan Lowery happy to get NC State hoops offer

Raleigh News & Observer —Looking to rebound: How to watch, steam Saturday’s NC State football game against VMI

Charlotte Observer — NC State averaged 24 points in first 2 games. It hopes for more against VMI

GoPack.com — Game 3: Wolfpack vs. Keydets Notes

Technician — NC State men’s tennis heads to South Carolina for Gamecock Ranked + event

Technician — NC State volleyball has historic night in 3-0 win against GW

Twitter posts of the day

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