The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHdvdWxkIGxpa2UgdG8gdGhhbmsgbXkgZnJpZW5kcywgZmFtaWx5
IGFuZCBjb2FjaGVzIGZvciBoZWxwaW5nIG1lIHRocm91Z2ggdGhpcyBwcm9j
ZXNzLiBXaXRoIHRoYXQgYmVpbmcgc2FpZCwgSSB3aWxsIGJlIGNvbW1pdHRp
bmcgdG8gTkMgU3RhdGUg8J+Qui4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL3BhY2s5P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jcGFjazk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9qeDli
VkVUMGZJIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vang5YlZFVDBmSTwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBHcmFudCBKb2xseSAoQEdyYW50Sm9sbHkzKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dyYW50Sm9sbHkzL3N0YXR1cy8xNzAxNzU5MDky
NDc2MjY0NTg1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMywg
MjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5mP8J+PviB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLzFQYWNrMUdvYWw/c3JjPWhhc2gmYW1w
O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiMxUGFjazFHb2FsPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoU2FuZGVyczE0P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFNhbmRlcnMxNDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qb2tlcnBoaWxsaXBzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBqb2tlcnBoaWxsaXBzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBT
dGF0ZUNvYWNoRDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9N
aWx0b25FYWdsZXNfRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pbHRvbkVh
Z2xlc19GQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9URXdy
YWNhZGVteT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVEV3cmFjYWRlbXk8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hCZW5SZWF2ZXM/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQmVuUmVhdmVzPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQ1JlYXZlcz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hDUmVhdmVzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0plcmVteU9fSm9obnNvbj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5ASmVyZW15T19Kb2huc29uPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2x1a2V3aW5zdGVsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBsdWtld2luc3RlbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9DaGFkU2ltbW9uc18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENoYWRTaW1t
b25zXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CSG93YXJk
XzExP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCSG93YXJkXzExPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0ZyaWVkbWFuP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNGcmllZG1hbjwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ORUdBUmVjcnVpdHM/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QE5FR0FSZWNydWl0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS8yNDdyZWNydWl0aW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkAyNDdyZWNydWl0aW5nPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09uM1JlY3J1aXRzP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBPbjNSZWNydWl0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL1NSclBKN0hEcXQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TUnJQSjdI
RHF0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENKIFdpbGV5IChAQ0pXaWxleV80KSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NKV2lsZXlfNC9zdGF0dXMvMTcw
MTQxOTYxNzI2NzEwMTkxNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i
ZXIgMTIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db2FjaGVzIGluIHRvIHNlZSA24oCZOCBGIDI14oCZIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2FkaXFXaGl0ZTExP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBTYWRpcVdoaXRlMTE8L2E+ICB0b2RheS48YnI+PGJyPk5D
IFN0YXRlIC0gQ29hY2ggS2VhdHRzLCBKdXN0dXMgYW5kIFJpY2hhcmRzb248
YnI+PGJyPlVOQyAtIENvYWNoIExlYm88YnI+PGJyPkxTVSAtIENvYWNoIE1j
TWFob24sIExvbmc8YnI+PGJyPlNvdXRoIENhcm9saW5hIC0gQ29hY2ggU2hh
bm5vbjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTXllcnNQYXJrX0hv
b3BzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNeWVyc1BhcmtfSG9vcHM8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8zVkt5OUY2S2ZqIj5waWMudHdpdHRl
ci5jb20vM1ZLeTlGNktmajwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOaWNrIEpvbmVzIChA
Q29hY2hKb25lc01QQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D
b2FjaEpvbmVzTVBCL3N0YXR1cy8xNzAxNzA1MjI0NDEzNzIwNjY0P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE