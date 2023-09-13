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Wolfpack newsstand — Sept. 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior PG Jordan Lowery happy to get NC State hoops offer

The Wolfpack Central — The review: NC State takes step forward in some areas

The Wolfpack Central — Dacari Collins knows importance of handling his business

The Wolfpack Central — Video: NC State's C.J. Clark, Timothy McKay showing leadership

Raleigh News & Observer —How old is the NC State, VMI football series? It started before the Wright brothers flew

Raleigh News & Observer —NC State hopes to glean lessons from Notre Dame loss, work on ‘complimentary football’

Fayetteville Observer — What's wrong with NC State football's offense?

Winston-Salem Journal — Want to own a piece of ACC history? Former ACC headquarters building is for sale

GoPack.com — NC State remains perfect at home after 3-1 win over Howard

Technician — NFL Pack Pros: Meyers, Pratt make big statements as the NFL season kicks off

Technician — Going global: NC State wrestling’s Matty Singleton shines on world stage

Technician — NC State football searches for redemption against VM

Technician — Pack volleyball sweeps UNC-Charlotte in mid-week home game

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