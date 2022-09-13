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Wolfpack newsstand — Sept. 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Texas Tech

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren expects battle vs. Texas Tech

The Wolfpack Central — NC State's depth chart for Texas Tech game

The Wolfpack Central — Videos: NC State coach Dave Doeren excited about playing Texas Tech

The Wolfpack Central — Senior wing Laci Steele enjoyed NC State official visit experience

The Wolfpack Central — The review: NC State has smooth victory

The Wolfpack Central — East Coast Spotlight: Five prospects that could flip

Raleigh News & Observer —NC State running back is making a name for himself early this college football season

Raleigh News & Observer —NC State football vs Texas Tech odds, game key: Could series produce another thriller?

Greensboro News-Record — Seahawks hang on for win over Broncos, Russell Wilson

Fayetteville Observer — NC State football's OC Tim Beck will remain in press box vs. Texas Tech

Fayetteville Observer — How NC State's Dave Doeren and Texas Tech's Joey McGuire bonded over chicken fried steak

Fayetteville Observer — NC State football coach Dave Doeren discusses Nebraska rumors

Fayetteville Observer — ACC releases football schedule, TV and times for September 24 games

GoPack.com — Volleyball To Take Final Non-Conference Road Trip

GoPack.com — Pack Men's Soccer Hosts JMU Tuesday Night for Annual Pack United Game

GoPack.com — Orine Designs 22-23 #PackUnited Shirt

GoPack.com — NC State vs. UConn Game Time Set

Technician — NC State Athletics’ week in review: Sept. 7-Sept. 11

Technician — Men's Soccer Takeaways: The Conor Kelly Show and other offensive notes

Technician — NC State football’s defense flexes its strength over Charleston Southern

Technician — Wolfpack offense thrives in blowout win against Charleston Southern

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