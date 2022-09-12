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Wolfpack newsstand — Sept. 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — East Coast Spotlight: Five prospects that could flip

The Wolfpack Central — Silas Demary Jr. has good official visit to hometown NC State

Raleigh News & Observer — NC State football vs Texas Tech odds, game key: Could series produce another thriller?

Raleigh News & Observer —Three things we learned about NC State football in 55-3 win over Charleston Southern

Raleigh News & Observer —After college football upsets, NC State and Wake Forest move up in latest AP poll

Fayetteville Observer — Our latest ACC football power rankings are in. Is there a new No. 1?

GoPack.com — Pack Men's Soccer Hosts JMU Tuesday Night for Annual Pack United Game

GoPack.com — NC State Ties No. 4 South Carolina 0-0 In Columbia

GoPack.com — Women's Golf Set to Open Season at Cougar Classic

Technician — Football vs. CSU Takeaways: Leary delivers, hunt for a WR1 continues, defensive excellence

Technician — No. 19 NC State women’s soccer draws 0-0 with No. 4 South Carolina

Technician — MLB Pack Pros: Rodón breaks franchise record, Turner continues success

Technician — NC State men’s golf starts season with uninspiring performance at Maui Jim Intercollegiate

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