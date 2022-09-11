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Wolfpack newsstand — Sept. 11

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State achieves its immediate goals

The Wolfpack Central — NC State crushes Charleston Southern 55-3

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren pleased with outcome

The Wolfpack Central — Video: Devin Leary on record-setting day

The Wolfpack Central — Video: Nickel Tyler Baker-Williams gets sack, INT

The Wolfpack Central — Video: Anthony Smith on easy win

The Wolfpack Central — Box score: NC State 55, Charleston Southern 3

The Wolfpack Central — Final: NC State 55, Charleston Southern 3

Raleigh News & Observer —Three things we learned about NC State football in 55-3 win over Charleston Southern

Raleigh News & Observer —Where will NC State, Wake Forest be in latest AP poll? What about App State? One ballot

Fayetteville Observer — NC State football mailbag: Payton Wilson update, gritty Devin Leary

Fayetteville Observer — Devin Leary did something Russell Wilson, Philip Rivers never accomplished

Fayetteville Observer — Dave Doeren removed OC Tim Beck from the sideline. What it means for the NC State offense

Fayetteville Observer — NC State football vs. Charleston Southern report card: Why the Wolfpack don't earn A+ despite rout

Fayetteville Observer — NC State football routs Charleston Southern in home opener

GoPack.com — Pack Thrashes Charleston Southern, 55-3

GoPack.com — NC State Concludes Road Trip at No. 4 South Carolina

GoPack.com — Diana Shnaider Wins US Junior Open in Doubles

GoPack.com — NC State Falls 2-0 to #4 Wake Forest in ACC Opener

Technician — NC State men’s soccer falls to No. 4 Wake Forest in opening ACC matchup

Technician — No. 18 NC State football wipes deck with Charleston Southern in home opener

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