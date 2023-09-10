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Wolfpack newsstand — Sept. 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — PFF game grades for NC State vs. Notre Dame

The Wolfpack Central — NC State has numerous aspects to work on

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren stresses 'self-improvement'

The Wolfpack Central — Video: NC State, Payton Wilson understands defensive mistakes

The Wolfpack Central — Video: NC State freshman Javonte Vereen bright spot in loss

The Wolfpack Central — Video: NC State QB Brennan Armstrong knows he has to play better

The Wolfpack Central — Final: No. 10 Notre Dame 45, NC State 24

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: Notre Dame at NC State

Inside ND Sports — Five defining plays from Notre Dame's delayed victory at NC State

Inside ND Sports — Hansen: From hot dogs to X's and O's, Notre Dame makes its mark by adapting

Inside ND Sports — Notebook: Preparation pays dividends for Notre Dame, Audric Estimé

Inside ND Sports — Postgame Takeaways: Notre Dame football rises up at NC State

Inside ND Sports — Instant Analysis: Defense keys Notre Dame's late burst as Irish pull away

Inside ND Sports — Game Balls: Estimé is driving force in Notre Dame's road win over NC State

Charlotte Observer — NC State football’s retooled offense already needs retooling after Notre Dame thumping

Charlotte Observer — NC State football falls to Notre Dame. Three takeaways from the Wolfpack’s 45-24 loss

Charlotte Observer — NC State upset by performance vs. Notre Dame, QB Brennan Armstrong critical of himself

Raleigh News & Observer — Photos: Notre Dame defeats NC State

Fayetteville Observer — What stood out in NC State football's loss to No. 10 Notre Dame

Fayetteville Observer — What grade does NC State get in loss to Notre Dame?

GoPack.com — NC State defeats Boston College 2-0 in ACC opener

GoPack.com — Wolfpack Fall to No. 10 Notre Dame

Technician — NC State football suffers stormy 45-24 loss to Notre Dame

Technician — Brizard shows all-around strength in NC State volleyball’s win over UTEP

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