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Wolfpack newsstand — Sept. 1

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 2

The Wolfpack Central — NC State junior receiver Keyon Lesane emerging

The Wolfpack Central — Scouting videos: Sophomore post player Zymicah Wilkins

The Wolfpack Central — Scouting East Carolina

Raleigh News & Observer —NC State football’s moment is here. If it’s ever going to happen for Pack, this is it

Greensboro News-Record — AP Source: Russell Wilson gets five-year, $245M extension

Fayetteville Observer — NC State running back Jordan Houston is ready to prove himself vs ECU

GoPack.com — Wolfpack Travels to Elon Thursday for First Road Match of 2022

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