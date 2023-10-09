The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SdXRnZXJzIHNlbmlvciBhdGhsZXRlIGNvbW1pdCBCZW5qYW1pbiBC
bGFjayBvZiBDaGFybG90dGUgTWFsbGFyZCBDcmVlayBnZXRzIG9mZmVyZWQg
YnkgTkMgU3RhdGU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby90TmYwOGNlTmVm
Ij5odHRwczovL3QuY28vdE5mMDhjZU5lZjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVX
b2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3MTExNTE1
Njk3Nzk5NzA0MjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA4LCAy
MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCB0aW1lIG9uIGFuIHVub2ZmaWNpYWwgdmlzaXQg
dG8gTkMgU3RhdGUgdGhpcyB3ZWVrZW5kIHRvIHdhdGNoIHByYWN0aWNlIGFu
ZCBzZWUgY2FtcHVzIHRoYW5rIHlvdSBmb3IgaGF2aW5nIG1lISA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoS2VhdHRzTkNTVT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hLZWF0dHNOQ1NVPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tNZW5zQmJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFBhY2tNZW5zQmJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vQ0NTQ291Z2FyU3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBDQ1NDb3VnYXJTcG9ydHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9BcUJrRG91SWVsIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vQXFCa0RvdUllbDwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBCcnljZSBzbGF5IChAQnJ5Y2VTbGF5KSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JyeWNlU2xheS9zdGF0dXMvMTcxMTEwNzc3
NTI2OTM1NTc1Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDgsIDIw
MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWVrIDc8YnI+PGJyPk1pY2ggLTM0wr0gSW5kPGJyPk9oaW8gU3Qg
LTE3IGF0IFB1cmR1ZTxicj5CYW1hIC0xOSBBcms8YnI+VUdBIC0yOSBhdCBW
YW5keTxicj5GU1UgLTE4IOKAmEN1c2U8YnI+VXRhaCAtMTAgQ2FsPGJyPlBT
VSAtNDIgVU1hc3M8YnI+VGVubiAtNCBBJmFtcDtNPGJyPldhc2ggLTIgT3Jl
PGJyPlVMIC05wr0gYXQgUGl0dDxicj5MU1UgLTExIEF1Yjxicj5XU1UgLTcg
QXJpejxicj5BaXIgRm9yY2UgLTggV3lvbTxicj5VSyAtMyBNaXp6b3U8YnI+
TkQgLTHCvSBVU0M8YnI+VU5DIC00IE1pYW1pPGJyPk9yZSBTdCAtNCBVQ0xB
PGJyPkR1a2UgLTMgTkMgU3Q8YnI+TVRTVSAtMiBMVDxicj5MaWJlcnR54oCm
PC9wPiZtZGFzaDsgQnJldHQgTWNNdXJwaHkgKEBCcmV0dF9NY011cnBoeSkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CcmV0dF9NY011cnBoeS9z
dGF0dXMvMTcxMTA4MzQyOTI4OTE4NTU4NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5PY3RvYmVyIDgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Bbm90aGVyIGJpZyBnYW1lIGFuZCBhIG5pY2UgY29uZmVyZW5jZSB3
aW4hITxicj4yIG1vcmUgVERzLCA1IHJlY2VwdGlvbnMgZm9yIDkwIHlhcmRz
LCA2IHRhY2tsZXMsIDIgVEZMLCA1IFFCIGh1cnJpZXMhITxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9Id2x4akFIMnBjIj5odHRwczovL3QuY28vSHdseGpBSDJw
YzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0o2M1I5eXA5Q2UiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9KNjNSOXlwOUNlPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEd1cyBSaXRj
aGV5IChAUml0Y2hleUd1cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9SaXRjaGV5R3VzL3N0YXR1cy8xNzExMTczNzA5ODAzNzI0OTI2P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgOSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JJiMzOTttIGJ1eWluZyBzdG9jayBpbiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVCYXNlYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5ATkNTdGF0ZUJhc2ViYWxsPC9hPiBiYXNlYmFsbCBpbiAyMDI0IC0g
dGhpbmsgdGhpcyB3aWxsIGJlIGEgdmVyeSBnb29kIGNsdWIuIERlZXAsIHZl
cnNhdGlsZSBwb3NpdGlvbiBwbGF5ZXIgZ3JvdXAgd2l0aCBhdGhsZXRlcyAm
YW1wOyBwb3dlci4gTmljZSBjb3JlIG9mIHZldGVyYW4gYXJtcyB3aXRoIHBv
bGlzaCAmYW1wOyBwaXRjaGFiaWxpdHksIGJvbHN0ZXJlZCBieSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUGFjazk/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQYWNrOTwvYT4mIzM5O3MgYmVz
dCBuZXdjb21lciBjcm9wIG9mIHBvd2VyIGFybXMgaW4geWVhcnMuPC9wPiZt
ZGFzaDsgQWFyb24gRml0dCAoQGFhcm9uZml0dCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hYXJvbmZpdHQvc3RhdHVzLzE3MTEwODY5MDQ4MTk1
MzYxMzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA4LCAyMDIzPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9sd2RQYUhDQ2lHIj5o
dHRwczovL3QuY28vbHdkUGFIQ0NpRzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3MTEwOTM0MzA3
MDM1NTg3NzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA4LCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HbGFkIHRvIGJlIEJhY2sgb24gdGhlIGZpZWxkISEgR3JlYXQgdGVh
bSB3aW4hISBIaWdobGlnaHRzIGZyb20gRW5sb2UgR2FtZS4gR290IHNvbWUg
d29yayBhdCBRQi9XUiB0b2RheS4gNSB0b3RhbCBURHMgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9mb290YmFsbF9jZ2hzbmM/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QGZvb3RiYWxsX2NnaHNuYzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBOQ1N0YXRlUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0
ZUNvYWNoRDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QcmVw
UmVkem9uZU5DP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQcmVwUmVkem9uZU5D
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FyY1N0cm9rZVFC
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBcmNTdHJva2VRQjwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0pKOWdTdXZIbmEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9K
SjlnU3V2SG5hPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFpZGVuIFNtYWxscyAoQEFpZGVu
U21hbGxzMjAyNikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BaWRl
blNtYWxsczIwMjYvc3RhdHVzLzE3MTEwMzYyMTAwNDU0NzY5NDU/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA4LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE