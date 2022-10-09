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Wolfpack newsstand — Oct. 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State's defense, depth shines through

The Wolfpack Central — Box score: No. 14 NC State 19, Florida State 17

The Wolfpack Central — Video: NC State OLB Drake Thomas helps shut down FSU

The Wolfpack Central — Video: NC State DB Devan Boykin makes clutch interception

The Wolfpack Central — Video: NC State QB Jack Chambers shows poise

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren praises gutsy effort

The Wolfpack Central — Final: No. 14 NC State 19, Florida State 17

The Osceola — Column: Plenty of bigger reasons for FSU loss to NCSU beyond the final play

The Osceola — FSU offense falls flat in second half of heartbreaking road loss

The Osceola — First impressions: Fun first half but FSU falters in second half

The Osceola — Quote book and video: Mike Norvell following loss to NC State

The Osceola — Photos: NC State 19, FSU 17

Raleigh News & Observer —NC State mounts improbable comeback, refuses to let lights on its season go out

Raleigh News & Observer —What we learned about NC State in its comeback win over FSU with Devin Leary sidelined

Raleigh News & Observer —NC State quarterback Devin Leary leaves game against FSU, status remains unclear

Greensboro News-Record — Broncos QB Russell Wilson, playing through right shoulder injury, received injection after Thursday’s game

Fayetteville Observer — NC State football: A near future without Devin Leary? Oh, and Syracuse

Fayetteville Observer — NC State football found ‘biggest hero’ in backup QB Jack Chambers

Fayetteville Observer — NC State football vs. FSU report card: Wolfpack earn a B for gritty performance

Fayetteville Observer — NC State football survives wild affair in dramatic win over Florida State

GoPack.com — Pack Battles Back, wins 14th-straight home game vs. Florida State

GoPack.com — Miller and Rajecki Win Doubles Title at ITA All-American Championships

Technician — NC State defense stifles Florida State in second half, Leary injured in win

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