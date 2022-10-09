The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
The Wolfpack Central — NC State's defense, depth shines through
The Wolfpack Central — Box score: No. 14 NC State 19, Florida State 17
The Wolfpack Central — Video: NC State OLB Drake Thomas helps shut down FSU
The Wolfpack Central — Video: NC State DB Devan Boykin makes clutch interception
The Wolfpack Central — Video: NC State QB Jack Chambers shows poise
The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren praises gutsy effort
The Wolfpack Central — Final: No. 14 NC State 19, Florida State 17
The Osceola — Column: Plenty of bigger reasons for FSU loss to NCSU beyond the final play
The Osceola — FSU offense falls flat in second half of heartbreaking road loss
The Osceola — First impressions: Fun first half but FSU falters in second half
The Osceola — Quote book and video: Mike Norvell following loss to NC State
The Osceola — Photos: NC State 19, FSU 17
Raleigh News & Observer —NC State mounts improbable comeback, refuses to let lights on its season go out
Raleigh News & Observer —What we learned about NC State in its comeback win over FSU with Devin Leary sidelined
Raleigh News & Observer —NC State quarterback Devin Leary leaves game against FSU, status remains unclear
Greensboro News-Record — Broncos QB Russell Wilson, playing through right shoulder injury, received injection after Thursday’s game
Fayetteville Observer — NC State football: A near future without Devin Leary? Oh, and Syracuse
Fayetteville Observer — NC State football found ‘biggest hero’ in backup QB Jack Chambers
Fayetteville Observer — NC State football vs. FSU report card: Wolfpack earn a B for gritty performance
Fayetteville Observer — NC State football survives wild affair in dramatic win over Florida State
GoPack.com — Pack Battles Back, wins 14th-straight home game vs. Florida State
GoPack.com — Miller and Rajecki Win Doubles Title at ITA All-American Championships
Technician — NC State defense stifles Florida State in second half, Leary injured in win
Twitter posts of the day
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