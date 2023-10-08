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Wolfpack newsstand — Oct. 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State reinvents itself in some ways to top Marshall

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren encouraged by win over Marshall

The Wolfpack Central — Video: Senior Robert Kennedy thriving in nickel role

The Wolfpack Central — Video: Sophomore QB MJ Morris shakes off rust

The Wolfpack Central — Video: Freshman WR Kevin Concepcion proves his elusiveness

The Wolfpack Central — Video: NC State's Payton Wilson brings intensity; defends Brennan Armstrong

The Wolfpack Central — Final: NC State 48, Marshall 41

Raleigh News & Observer —See photos of NC State football’s victory over Marshall at Carter-Finley Stadium in Raleigh

Charlotte Observer — Was NC State football’s offense perfect? No, but the Wolfpack showed what it could be

Charlotte Observer — NC State football holds off Marshall. Three takeaways from the Pack’s wild 48-41 win

GoPack.com — Offense Finds Spark in 48-Point Outburst

GoPack.com — Career Days lead Wolfpack to 48-41 Win Over Marshall

Technician — Morris-led NC State football explodes for 48 points, downs Marshall in shootout

Huntington (W.Va.) The Herald-Dispatch — Marshall football notebook: Simmons steps up for Marshall

Huntington (W.Va.) The Herald-Dispatch — Luke's Game Balls

Huntington (W.Va.) The Herald-Dispatch — Turnovers cost Herd in 48-41 loss at NC State

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