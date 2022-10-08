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Wolfpack newsstand — Oct. 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State's basketball 2023 hot board

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: Florida State at NC State

Raleigh News & Observer —NC State looks to get ‘best back on the field’ against Florida State. What to watch for

Charlotte Observer — How to watch or stream Florida State vs NC State ACC college football game Saturday

GoPack.com — Pack Eyes Trifecta in Saturday Night Showdown Against Florida State

GoPack.com — NC State Concludes Road Stretch at No. 5 North Carolina

GoPack.com — Pack Continues Dominant Streak, Top Hokies 3-1

Technician — NC State men’s soccer can’t find a goal despite effort at Boston College

Technician — NC State volleyball earns third straight win, beats Virginia Tech 3-1

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