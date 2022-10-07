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Wolfpack newsstand — Oct. 7

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: Florida State at NC State

The Wolfpack Central — NC State's Cory Durden understands need for self improvement

The Wolfpack Central — NC State will need to show off emotional maturity

The Wolfpack Central — Video: NC State has major goals to keep playing for

The Wolfpack Central — New top three coming for Georgia three-star center Gabe Fortson

The Wolfpack Central — Video: TheOsceola.com's Patrick Burnham breaks down FSU

Raleigh News & Observer —Begin again: Florida State game more than chance for NC State to put Clemson loss behind

Raleigh News & Observer —NC State looks to get ‘best back on the field’ against Florida State. What to watch for

Raleigh News & Observer —PNC Arena renovations and development moving forward, new report details next steps

Fayetteville Observer — NC State football vs. Florida State: Scouting report, score prediction

Fayetteville Observer — How to watch NC State football vs. Florida State on TV, live stream

GoPack.com — Wolfpack Drops First Road Match at No. 17 Notre Dame

GoPack.com — Two #PackPros To Compete In MLB Postseason

Technician — NC State women’s soccer falls 3-0 to Notre Dame on the road

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