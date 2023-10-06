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Wolfpack newsstand — Oct. 6

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 7

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 4 in the NFL

The Wolfpack Central — Scouting Marshall

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren expects energy to change

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: WR Christian Zachary

The Wolfpack Central — Senior WR Christian Zachary knew NC State was place to be

The Wolfpack Central — Wide receiver Christian Zachary flips to NC State

The Wolfpack Central — Tracking 2023 NC State football TV ratings

The Wolfpack Central — HerdNation.com's Zac Arrowood breaks down Marshall

The Wolfpack Central — NC State QB MJ Morris expects to show off improvement

Fayetteville Observer — NC State football vs. Marshall: Scouting report, prediction

GoPack.com — S7 E5: ONE With Wolfpack Football

GoPack.com — 2023 Primetime with the Pack Set for Thursday, Oct. 26

GoPack.com — Game 6: Wolfpack vs. Marshall Notes

GoPack.com — NC State continues ACC play versus No. 6 Wake Forest

Technician — COLUMN: Will MJ Morris revitalize NC State football’s offense?

Technician — NC State men’s golf ties for sixth in penultimate fall tournament

Technician — NFL Pack Pros: Wilson’s return, Cole’s emergence and Thuney’s consistency

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