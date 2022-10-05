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Wolfpack newsstand — Oct. 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Florida State

The Wolfpack Central — NC State to finally face FSU quarterback Jordan Travis

The Wolfpack Central — NC State DC Tony Gibson expects more explosive FSU offense

The Wolfpack Central — NC State WR Keyon Lesane eager to face Florida State

The Wolfpack Central — NC State NT Cory Durden to face old team Florida State

The Wolfpack Central — Photo gallery: NC State at Clemson

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 4 in the NFL

Raleigh News & Observer —How NC State wide receiver Thayer Thomas went from walk-on to top target for the Pack

Fayetteville Observer — NC State football mailbag: Clemson woes, FSU hopes and David Thompson

GoPack.com — Pack Beats Panthers 2-0

Technician — NFL Pack Pros: QBs produce mixed results, pair of Bengals thrive in primetime

Technician — Wolfpack men’s soccer takes advantage of opportunities, bests High Point 2-0

Technician — Classic baseball movie ‘Bull Durham’ has close ties to NC State campus

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