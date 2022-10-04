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Wolfpack newsstand — Oct. 4

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 4 in the NFL

The Wolfpack Central — The review: Clemson wins line of scrimmage

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren knows program 'earned respect'

The Wolfpack Central — NC State's depth chart vs. Florida State

The Wolfpack Central — Videos: NC State coach Dave Doeren looks back on Clemson loss, ahead to FSU

The Wolfpack Central — Dennis Parker's future plans become more clear

Raleigh News & Observer —Florida State at NC State brings memories from 30 years ago when ‘Noles first joined ACC

Fayetteville Observer — After the sting of Clemson loss, NC State out to prove something vs FSU

GoPack.com — Brizard Earns Second ACC Freshman of the Week Honor

GoPack.com — Katelyn Tuohy named USTFCCCA National Athlete of the Week

GoPack.com — NC State at Syracuse Game Time Set

Technician — NC State Athletics’ week in review: Sept. 26 - Oct. 2

Technician — NC State defense can’t make up for offensive struggles in Death Valley

Technician — Second-half offensive struggles plague NC State football in top 10 matchup

Twitter posts of the day

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