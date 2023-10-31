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Wolfpack newsstand — Oct. 31

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 9 in the NFL

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 11

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren has good talk with Steve Smith Sr.

The Wolfpack Central — NC State first to offer junior wide receiver Jamien Little

Raleigh News & Observer —NC State coach Dave Doeren clarifies post-Clemson comments, notes Payton Wilson’s status

Raleigh News & Observer —ACC football schedule plan is out. How the addition of Stanford, Cal, SMU changed things

Fayetteville Observer — NC State's Dave Doeren heard from Steve Smith after Clemson win

Fayetteville Observer — Here are Duke, UNC, NC State football ACC schedules for next 7 seasons

GoPack.com — ACC Announces Future Conference Opponents for Football

GoPack.com — Concepcion Named Shaun Alexander Freshman of the Week

GoPack.com — Concepcion and Wilson Honored with ACC Weekly Awards

GoPack.com — Wolfpack Returns from Pan American Games with 15 Total Medals

GoPack.com — Rice Earns ACC Offensive Player of the Week

Technician — NC State football takes down the Tigers in defensive showdown

Technician — NC State receives lackluster offensive grades versus Clemson

Technician — NC State Athletics’ Week in Review: Oct. 23- Oct. 30

Technician — MLB Pack Pros: Trea Turner’s late season surge pushes the Phillies to the brink of the World Series

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