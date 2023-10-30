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Wolfpack newsstand — Oct. 30

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — PFF game grades for Clemson at NC State

The Wolfpack Central — Bounce-back Wolfpack still aiming for big goals

Raleigh News & Observer — Why NC State football players’ friendship with this superfan is ‘bigger than football’

Charlotte Observer — Salty Dave Doeren and somber Mack Brown trade places on Triangle’s eternal college football carousel

Charlotte Observer — First look: NC State welcomes Miami to Raleigh in quest for bowl eligibility

Fayetteville Observer — Here is where your team is headed in the NCHSAA football playoffs

GoPack.com — A Memorable Win for Many Reasons

GoPack.com — Wolfpack Defeats UNC in Four in Chapel Hill

Technician — NC State volleyball downs Tar Heels 3-1 in Chapel Hill

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