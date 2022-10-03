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Wolfpack newsstand — Oct. 3

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Safety Daemon Fagan remains firm to NC State, but schools trying

Raleigh News & Observer —There is no joy in land of the Wolfpack, after NC State squanders rare opportunity

Raleigh News & Observer —NC State vs Florida State football first look: Odds, top story line and game key

Fayetteville Observer — NC State football continues to underachieve in biggest moments

GoPack.com — Women’s Hoops Mini-Packs On Sale Now

GoPack.com — Pack Tackles Miami 3-1 During Intense Match

GoPack.com — Pack Football Checks in at No. 14 in Both National Polls

Technician — Wolfpack volleyball defeats Miami in four sets

Technician — Football takeaways: Is NC State still a second half team?

Technician — NC State men’s soccer deals with challenging schedule, loses four of last five

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