The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
The Wolfpack Central — PFF game grades for Clemson at NC State
The Wolfpack Central — Bounce-back Wolfpack still aiming for big goals
The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren expected to defeat Clemson
The Wolfpack Central — Video: NC State OLB Jaylon Scott shows out, has big hit
The Wolfpack Central — Video: NC State SS Devan Boykin focused on task at hand
The Wolfpack Central — Video: NC State freshman WR Kevin Concepcion sparks offense
The Wolfpack Central — Final: NC State 24, Clemson 17
The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: Clemson at NC State
Tiger Illustrated — The Day After
Tiger Illustrated — Lightening Up The Bandwagon
Tiger Illustrated — Additional Clemson Football Nuggets From Raleigh
Tiger Illustrated — See subscribers' reaction to Clemson's 24-17 loss to N.C. State
Tiger Illustrated — Clemson loses 24-17 to N.C. State, on pace for worst season since 2010
Raleigh News & Observer — Photos: NC State defeats Clemson 24-17
Raleigh News & Observer —See photos from N.C. State’s “Primetime with the Pack”
Charlotte Observer — After weeks of scrutiny, Dave Doeren defends program after 24-17 win over Clemson
Charlotte Observer — NC State football adds honorary coach, helping 12-year-old Florida girl live a dream
Charlotte Observer — NC State football stuns ACC rival Clemson on homecoming. How the Pack upended the Tigers
Charlotte Observer — Here are the NCISAA and NCHSAA final high school football playoff pairings
Charlotte Observer — From preseason all-state to NC title favorites: 10 burning questions about HS hoops
Charlotte Observer — Mallard Creek girls start No. 1 in Sweet 16, and the Mavericks don’t mind the pressure
Charlotte Observer — The 2023-24 Charlotte Observer girls’ high school basketball preview
Fayetteville Observer — NC State football’s Payton Wilson injured against Clemson
Fayetteville Observer — NC State stuffs Clemson, responds strong after rough stretch
Fayetteville Observer — NC State coach Dave Doeren calls out Steve Smith after Clemson win
Winston-Salem Journal — With NIL deals has come a massive rise in women's college basketball interest, and ACC's best are loving it
GoPack.com — Doeren Matches School Record; Wolfpack Victorious on Homecoming
GoPack.com — Voice of the Wolfpack Gary Hahn Announces Retirement
GoPack.com — Wolfpack Hosts Clemson on Homecoming
GoPack.com — Tuohy Goes Back to Back, Wolfpack Women Claim Eighth-Consecutive ACC Championship
GoPack.com — NC State ties No. 10 Clemson in regular season finale
Technician — Concepcion shines as NC State football outlasts Clemson 24-17
Technician — NC State women’s cross country wins eighth-straight ACC Championship, men finish eighth
Technician — NC State men’s soccer draws 1-1 against Clemson in physician match
Technician — Wolfpack volleyball falls 2-3 to Duke in Durham
Technician — Transfers and returning stars have the Pack ready to make noise in the ACC
Technician — Burns, Morsell primed to lead NC State men’s basketball in 2023-24
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBjb2FjaCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1N0YXRlQ29hY2hEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUNv
YWNoRDwvYT4gZnVydGhlciBleHBsYWluZWQgaGlzIGZlZWxpbmdzIGFib3V0
IHdoYXQgZm9ybWVyIENhcm9saW5hIFBhbnRoZXJzIHN0YXIgcmVjZWl2ZXIg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdGV2ZVNtaXRoU3I4OT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3RldmVTbWl0aFNyODk8L2E+IHNhaWQg
dGhpcyBtb3JuaW5nIG9uIEVTUE4mIzM5O3MgQ29sbGVnZSBHYW1lRGF5OiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVmVuQkJkSFNnYiI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL1ZlbkJCZEhTZ2I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50
cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNzE4MzkyMzgzODM3MjAwODkw
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjgsIDIwMjM8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBmaXJlZCB1cCBhZnRlciB0aGUgV29sZnBhY2sgd2lu
ICh3YXJuaW5nIGZvciBsYW5ndWFnZSk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by91bXBKVFF4QVpUIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdW1wSlRReEFaVDwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxz
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMv
c3RhdHVzLzE3MTgzNzg4MjM1MDUzMzQ3Njc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+T2N0b2JlciAyOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbCBzdGF0aXN0aWNzIG9mIE5DIFN0YXRlJiMzOTtzIDI0LTE3
IHdpbiBvdmVyIENsZW1zb246IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9iZ0J5
UzVGbFFpIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYmdCeVM1RmxRaTwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVz
LzE3MTgzNzczNzI1NDkwNzkxMDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0
b2JlciAyOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HYXJ5IEhhaG4gYW5ub3VuY2VkIHRoaXMgaXMgaGlzIGxhc3Qgc2Vh
c29uIGFzIHJhZGlvIHBsYXkgYnkgcGxheSBmb3IgTkMgU3RhdGUuIFNhaWQg
aXQgd2FzIGhpcyBkZWNpc2lvbi48L3A+Jm1kYXNoOyBKb2UgT3ZpZXMgKEBq
b2VvdmllcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qb2Vvdmll
cy9zdGF0dXMvMTcxODM4ODY5NTIxOTIzNzA5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI4LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CcmluZ2lu4oCZIGl0IGJhY2sgaG9tZfCfj4Y8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvMVBhY2sxR29hbD9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+IzFQYWNrMUdvYWw8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9VTFFtOW82MnVOIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
VUxRbTlvNjJ1TjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQyBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAo
QFBhY2tGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Q
YWNrRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3MTgzODYyMDY2ODQxMzE0Njg/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QYXlsb3ImIzM5O3MgNyB0b3VjaGRvd25zIGxlYWQgQ3VtbWluZ3Mg
dG8gTWlkLUNhcm9saW5hIHRpdGxlIGluIHdpbiBvdmVyIFNFIEFsYW1hbmNl
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8yVGFEblJGUDNpIj5odHRwczovL3Qu
Y28vMlRhRG5SRlAzaTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBXUkFMU3BvcnRzRmFuIChA
V1JBTFNwb3J0c0ZhbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9X
UkFMU3BvcnRzRmFuL3N0YXR1cy8xNzE4MDg2MTkwMDY1MTc2Njg4P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGhhZCBhIGdyZWF0IHRpbWUgYXQgdGhlIE5DIFN0YXRlIFZTIENs
ZW1zb24gZ2FtZSB0b2RheSEhIFRoYW5rIHlvdSBmb3IgdGhlIGludml0YXRp
b24hISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hE
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEt1cnRSb3Blcj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hLdXJ0Um9wZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vam9rZXJwaGlsbGlwcz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5Aam9rZXJwaGlsbGlwczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL1lBVkR5VWVPTE0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ZQVZEeVVlT0xNPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IEZhaXpvbiBCcmFuZG9uIChAZmFpem9uX2JyYW5kb24p
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZmFpem9uX2JyYW5kb24v
c3RhdHVzLzE3MTgzODkzMzc3Mjc5MDE3Nzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+T2N0b2JlciAyOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBhaGVhZCBvZiB0aGUgY3VydmUgaW4gYmVpbmcgdGhl
IGZpcnN0IG9mZmVyIG91dCB0byBIaWNrb3J5IChOLkMuKSBIaWdoIGp1bmlv
ciB3aWRlIHJlY2VpdmVyIEphbWllbiBMaXR0bGUuIEhpY2tvcnkgaXMgMTAt
MCB0aGlzIHNlYXNvbi48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vU1VEc2JpaFpL
WiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1NVRHNiaWhaS1o8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhl
V29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNzE4NjM1
NzAzMjkzMTAwMzU0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjks
IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE