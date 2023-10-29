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Wolfpack newsstand — Oct. 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — PFF game grades for Clemson at NC State

The Wolfpack Central — Bounce-back Wolfpack still aiming for big goals

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren expected to defeat Clemson

The Wolfpack Central — Video: NC State OLB Jaylon Scott shows out, has big hit

The Wolfpack Central — Video: NC State SS Devan Boykin focused on task at hand

The Wolfpack Central — Video: NC State freshman WR Kevin Concepcion sparks offense

The Wolfpack Central — Final: NC State 24, Clemson 17

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: Clemson at NC State

Tiger Illustrated — The Day After

Tiger Illustrated — Lightening Up The Bandwagon

Tiger Illustrated — Additional Clemson Football Nuggets From Raleigh

Tiger Illustrated — See subscribers' reaction to Clemson's 24-17 loss to N.C. State

Tiger Illustrated — Clemson loses 24-17 to N.C. State, on pace for worst season since 2010

Raleigh News & Observer — Photos: NC State defeats Clemson 24-17

Raleigh News & Observer —See photos from N.C. State’s “Primetime with the Pack”

Charlotte Observer — After weeks of scrutiny, Dave Doeren defends program after 24-17 win over Clemson

Charlotte Observer — NC State football adds honorary coach, helping 12-year-old Florida girl live a dream

Charlotte Observer — NC State football stuns ACC rival Clemson on homecoming. How the Pack upended the Tigers

Charlotte Observer — Here are the NCISAA and NCHSAA final high school football playoff pairings

Charlotte Observer — From preseason all-state to NC title favorites: 10 burning questions about HS hoops

Charlotte Observer — Mallard Creek girls start No. 1 in Sweet 16, and the Mavericks don’t mind the pressure

Charlotte Observer — The 2023-24 Charlotte Observer girls’ high school basketball preview

Fayetteville Observer — NC State football’s Payton Wilson injured against Clemson

Fayetteville Observer — NC State stuffs Clemson, responds strong after rough stretch

Fayetteville Observer — NC State coach Dave Doeren calls out Steve Smith after Clemson win

Winston-Salem Journal — With NIL deals has come a massive rise in women's college basketball interest, and ACC's best are loving it

GoPack.com — Doeren Matches School Record; Wolfpack Victorious on Homecoming

GoPack.com — Voice of the Wolfpack Gary Hahn Announces Retirement

GoPack.com — Wolfpack Hosts Clemson on Homecoming

GoPack.com — Tuohy Goes Back to Back, Wolfpack Women Claim Eighth-Consecutive ACC Championship

GoPack.com — NC State ties No. 10 Clemson in regular season finale

Technician — Concepcion shines as NC State football outlasts Clemson 24-17

Technician — NC State women’s cross country wins eighth-straight ACC Championship, men finish eighth

Technician — NC State men’s soccer draws 1-1 against Clemson in physician match

Technician — Wolfpack volleyball falls 2-3 to Duke in Durham

Technician — Transfers and returning stars have the Pack ready to make noise in the ACC

Technician — Burns, Morsell primed to lead NC State men’s basketball in 2023-24

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