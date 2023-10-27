Advertisement
News More News
ago football Edit

Wolfpack newsstand — Oct. 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 8 in the NFL

The Wolfpack Central — TigerIllustrated.com's Larry Williams breaks down Clemson

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren preparing for stretch drive

The Wolfpack Central — Flux of newcomers give NC State great depth

Raleigh News & Observer —See photos from N.C. State’s “Primetime with the Pack”

Fayetteville Observer — NC State football vs. Clemson: Scouting report, prediction

GoPack.com — Wolfpack in Action at Landfall Tradition, World Amateur Team Championships

GoPack.com — NC State closes out regular season with match versus Clemson

Technician — Hayes, Rivers share outlook for NC State women’s basketball’s 2023-24 season

Technician — NC State women’s soccer thumped by No. 1 Seminoles in season finale

Twitter posts of the day

Videos of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram/Threads:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

threads.net/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement