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Wolfpack newsstand — Oct. 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Flux of newcomers give NC State great depth

The Wolfpack Central — Q&A: NC State coach Kevin Keatts optimistic for 2023-24

The Wolfpack Central — Junior cornerback Tyler Redmond bullish on NC State

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 10

The Wolfpack Central — Scouting Clemson

The Wolfpack Central — Video: NC State players discuss what Clemson week is like

Raleigh News & Observer —ACC basketball preseason gathering feels like the end of an era, in more ways than one

Raleigh News & Observer —ACC Tipoff takeaways: NC State basketball expects deeper roster, Rice resumes training

Fayetteville Observer — How to watch NC State football vs. Clemson on TV, live stream

GoPack.com — NC State Athletics to Hold Military Appreciation Paper Goods Drive

GoPack.com — Isaac Trumble wins Gold Medal at U23 World Championships

Technician — NC State women’s basketball ready to return to the court in dominant form

Twitter posts of the day

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