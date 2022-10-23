Wolfpack newsstand — Oct. 23
The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
GoPack.com — Wolfpack Earns Point in 1-1 Senior Night Battle with #4 Orange
GoPack.com — NC State Travels to No. 8 Virginia on Sunday
Technician — NC State men’s soccer ties No. 4 Syracuse in very physical match
Twitter posts of the day
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