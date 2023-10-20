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Wolfpack newsstand — Oct. 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Soph lineman Miles Funderburk has family tie to NC State

The Wolfpack Central — Sophomore OL Leo Delaney fitting in well at Providence Day

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State junior commit Gus Ritchey

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 6 in the NFL

The Wolfpack Central — Coach: NC State WR commit Christian Zachary has bright future

Raleigh News & Observer —Diagnosed with leukemia, Cary teen fundraising for research, supporting other patients

Charlotte Observer — Is Friday’s Rabun Gap at Providence Day matchup the high school football game of the year?

Charlotte Observer — Durham running back a ‘Blue blur’ as he pounds out yards — and TDs — at Jordan High

GoPack.com — #PackPro Patrick Bailey Named NL Gold Glove Finalist

GoPack.com — Wolfpack Blanks Syracuse 2-0 on Thursday Night

GoPack.com — Wolfpack Begin 2023-24 Season at Arizona State

Technician — NC State women’s soccer continues late-season push, downs Syracuse 2-0

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