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Wolfpack newsstand — Oct. 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State can't take advantage of opportunity

The Wolfpack Central — Box score: Clemson 30, NC State 20

The Wolfpack Central — No. 5 Clemson takes command of ACC Atlantic race

The Wolfpack Central — Final: No. 5 Clemson 30, No. 10 NC State 20

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: RB Kyron Jones

The Wolfpack Central — Senior Kyron Jones felt 'at home' at NC State

Raleigh News & Observer —NC State’s flaws, which proved fatal in loss at Clemson, could be seen for months

Raleigh News & Observer —Three things we learned about NC State football in ‘big missed opportunity’ at Clemson

Raleigh News & Observer —NC State falls 30-20 in ACC football showdown as Clemson extends home winning streak

Raleigh News & Observer —NC State Wolfpack loses its first game of college football season to Clemson Tigers

Greensboro News-Record — Clemson knocks out NC State in battle of ACC heavyweights

Fayetteville Observer — NC State football squanders best chance at possible ACC crown with loss to Clemson

Fayetteville Observer — NC State football continues to underachieve in biggest moments

Fayetteville Observer — NC State football vs. Clemson report card

GoPack.com — Pack Falls 30-20 at No. 5 Clemson

Technician — Lights prove too bright for No. 10 NC State football in Death Valley

Technician — Clemson still rules ACC, squashes NC State football in primetime bout

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