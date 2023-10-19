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Wolfpack newsstand — Oct. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 6 in the NFL

The Wolfpack Central — Coach: NC State WR commit Christian Zachary has bright future

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 9

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State senior commit Jonathan Paylor

The Wolfpack Central — Junior Zymicah Wilkins impressed with NC State, staff

GoPack.com — AP Names Wilson to Midseason All-American List

GoPack.com — NC State Gets Set to Compete in ITA Carolina Regional

GoPack.com — Two NC State Athletics Alumni Honored as Recipients of ACC UNITE Award

GoPack.com — #PackPro Patrick Bailey Named NL Gold Glove Finalist

GoPack.com — Joe Shimko Named Jason Witten Collegiate Man of Year Semifinalist

Technician — NC State baseball takes both exhibition games against Walters State

Technician — Film room: Payton Wilson in the midst of a historic season

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