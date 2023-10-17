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Wolfpack newsstand — Oct. 17

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior TE commit Gus Ritchey shines in front of coach Dave Doeren

The Wolfpack Central — Junior OL Antoni Kade Ogumoro starting to emerge

The Wolfpack Central — Senior commit Jonathan Paylor 'locked in' with NC State

The Wolfpack Central — The review: NC State enters bye week searching for answers

GoPack.com — #Pack9 Hosts Walters State for Fall Exhibition at The Doak

GoPack.com — Allen Earns ACC Defensive Player of the Week

Technician — NC State Athletics’ week in review: Oct. 9 - Oct. 15

Technician — NC State football’s offense comes up empty against Blue Devils

Technician — Explosive plays overshadow a decent Wolfpack defensive performance in Durham

Technician — NC State cross country wraps up regular season

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