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Wolfpack newsstand — Oct. 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 5 in the NFL

Charlotte Observer — Panthers Week 6 injury report: The latest on Miles Sanders, Chandler Zavala and more

Charlotte Observer — All eyes on QBs in Duke vs. NC State game Saturday. How to watch, stream, betting odds

Fayetteville Observer — Henry Belin IV: What to know about Duke football’s quarterback

Fayetteville Observer — Duke football vs. NC State: Scouting report, prediction

GoPack.com — Pack Remains Perfect at Home, Records Reverse Sweep Over Wake Forest

GoPack.com — #Pack9 Completes Fall Sweep of Duke at Durham Bulls Athletic Park

GoPack.com — NC State comes up short at Duke, falling 2-1

Technician — NC State Athletics’ week in review: Oct. 2 - Oct. 8

Technician — COLUMN: Why Armstrong failed at quarterback

Technician — NC State men’s golf wraps up fall season at Williams Cup, Oxendine ties for sixth

Technician — NFL Pack Pros: Pratt continues to assert his presence, Meyers solidifying himself in Vegas

Technician — Volleyball takes down Wake Forest 3-1 in Friday night showdown

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