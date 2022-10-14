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Wolfpack newsstand — Oct. 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State's Kam Walker understands Pisgah, Tuscola rivalry

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 5 in the NFL

The Wolfpack Central — NC State adjusting to quarterback uncertainty

The Wolfpack Central — Scouting Syracuse

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 8

Raleigh News & Observer —We’ll soon know if Devin Leary can play, but NC State QB Jack Chambers ready if needed

Fayetteville Observer — NC State football vs. Syracuse: Scouting report and score prediction

Fayetteville Observer — Will it be Devin Leary or Jack Chambers at QB for NC State vs Syracuse?

GoPack.com — Pack Faces Ranked Road Test Saturday at No. 18 Syracuse

GoPack.com — No. 15 NC State Rifle Opens 2022-23 Season at No. 5 Kentucky

GoPack.com — Jaeda Daniel Named Top 30 Honoree for NCAA Woman of the Year

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