The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VtZWthZW1lemll
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFbWVrYWVtZXppZTwvYT4gaXMgTkMg
U3RhdGUmIzM5O3MgY2FyZWVyIGxlYWRpbmcgcmVjZWl2ZXIuIFNob3VsZCB0
aGVyZSBiZSBhbiBhc3RlcmlzayBpbiB0aGUgcmVjb3JkIGJvb2s/PGJyPjxi
cj5DaGVjayBvdXQgdGhpcyB3ZWVrJiMzOTtzIGVwaXNvZGUgb2YgUGFjayBU
aGVyYXB5LCBwcmVzZW50ZWQgYnkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9wYWNrb2Z3b2x2ZXNuaWw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHBh
Y2tvZndvbHZlc25pbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3FZM0NM
VG1KYjUiPmh0dHBzOi8vdC5jby9xWTNDTFRtSmI1PC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28veEtKODE1M1BYNCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3hLSjgx
NTNQWDQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm9lIEdpZ2xpbyAoQGdpZ2xpb19PRykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9naWdsaW9fT0cvc3RhdHVz
LzE1ODA4OTExNzUwNjk2Nzk2MTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0
b2JlciAxNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn4+AIFNlYXNvbiBMb2FkaW5nIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9RVnRJd2hOMjFnIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUVZ0SXdoTjIxZzwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBOQyBTdGF0ZSBNZW4mIzM5O3MgQmJhbGwgKEBQYWNrTWVu
c0JiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tNZW5z
QmJhbGwvc3RhdHVzLzE1ODA2MTY3ODYwNDY2ODkyODA/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ob3J0aCBDYXJvbGluYSBGcmVzaG1hbiA0MDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9QaGVub21Ib29wcz9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1BoZW5vbUhvb3BzPC9hPiA8YnI+
PGJyPlJlYWQ6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9qUFJtR2pGa3VpIj5o
dHRwczovL3QuY28valBSbUdqRmt1aTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL2FZMFBJcDI4SjgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9hWTBQSXAyOEo4PC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IFBhdHJpY2sgTyYjMzk7QnJpZW4gKEBQT0JTY291dCkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QT0JTY291dC9zdGF0dXMv
MTU4MDg5ODc2NTY5OTE3ODQ5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3Rv
YmVyIDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9mZm5tcVk0ZmE5Ij5o
dHRwczovL3QuY28vZmZubXFZNGZhOTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1ODA3MTA3NTQy
MTg0Nzk2MTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxNCwgMjAy
MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yNiBjYXRjaGVzLCA1NDAgeWFyZHMgcmVjZWl2aW5nLCA3IHRvdGFs
IHRvdWNoZG93bnMsIGFuZCBhIGh1Z2UgcGFydCBvZiBvdXIgcnVuIGdhbWUg
YXMgb25seSBhIHNvcGhvbW9yZSEgMTAgaXMgc3BlY2lhbCB0aGVyZSBpcyBu
byBkb3VidCBhYm91dCBpdC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0ptVHIw
eUREYUkiPmh0dHBzOi8vdC5jby9KbVRyMHlERGFJPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IE1pY2hhZWwgRmlzY2hldHRpIChAQ29hY2hGaXNoT0hTKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoRmlzaE9IUy9zdGF0dXMvMTU4MDY3
MDk4OTkxODQzNzM3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEz
LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+UtCDimqrvuI8g4pqq77iPPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlRmFpcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkNT
dGF0ZUZhaXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby90ZHlMWG1abWlh
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vdGR5TFhtWm1pYTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBO
QyBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQFBhY2tGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE1ODA2NDk1
NzkwNTc0ODc4NzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxMywg
MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSB0aWdodCBlbmQgdGFyZ2V0IENKIEphY29ic2VuIGhh
cyBwaWNrZWQgVXRhaC48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vb2t3VXlwVHJE
dSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL29rd1V5cFRyRHU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhl
V29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNTgwNjI3
MzUyODExMjc4MzM2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTMs
IDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TYWhueWEgSmFoIGhhcyBjb21taXR0ZWQgdG8gU291dGggQ2Fyb2xp
bmEhPGJyPjxicj5KYWggaXMgcmFua2VkIG5vLiA0NSBhbmQgaXMgdGhlIEdh
bWVjb2NrcyBmaXJzdCAyMDIzIGNvbW1pdC48YnI+PGJyPk90aGVyIGZpbmFs
aXN0czogTWlhbWksIEdlb3JnaWEsIE5vcnRoIENhcm9saW5hLCBOQyBTdGF0
ZSwgYW5kIEZsb3JpZGE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvbmNhYXc/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNuY2FhdzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1FPZk9tNXFqUjUi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9RT2ZPbTVxalI1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFdv
bWVu4oCZcyBDb2xsZWdlIEhvb3BzIChAd2NvbGxlZ2Vob29wcykgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS93Y29sbGVnZWhvb3BzL3N0YXR1cy8x
NTgwNjM3NzM0MjQ2Njk5MDA5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9i
ZXIgMTMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE