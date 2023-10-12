The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TZW5pb3IgY2VudGVyIExvcmVuYSBBd291IGlzIHRoZSBzZWNvbmQg
bWVtYmVyIG9mIE5DIFN0YXRl4oCZcyByZWNydWl0aW5nIGNsYXNzOiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMEQ5V2w4ODhodiI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzBE
OVdsODg4aHY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChA
TkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9O
Q1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNzEyMjY2MjU5MDEyNzE0NzY5P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBERSBEYXZpbiBWYW5uIGV4cGxhaW5lZCB0b2RheSB3
aHkgaGUgZG9lc27igJl0IGxpa2UgRHVrZTo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vTnJoMWVtU3Q0dSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL05yaDFlbVN0NHU8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0
YXR1cy8xNzEyMjM5MTIyMTM4NDMxNDk4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
Pk9jdG9iZXIgMTEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Hb29kIHJlYWQgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0pvaG5HYXNhd2F5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb2huR2Fz
YXdheTwvYT4gSXMgZXhwYW5zaW9uIGdvb2QgZm9yIEFDQyBtZW4mIzM5O3Mg
Y29sbGVnZSBiYXNrZXRiYWxsPzxicj48YnI+QSBzaG9ydC10ZXJtIHByb2Js
ZW0gaXMgQUNDIHdpbGwgbm93IGhhdmUgNiBvZiB0aGUgMTIgd29yc3QgaGln
aCBtYWpvcnMgKG92ZXIgdGhlIGxhc3QgNSB5ZWFycyBwZXIgS2VuUG9tIHJh
bmtpbmdzKTxicj48YnI+U0VDIGhhcyAzLCBCaWcgRWFzdCAyLCBCaWcgVGVu
IDEsIEJpZyAxMiAwLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQkNUYzBZc25M
byI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0JDVGMwWXNuTG88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgU2tp
bnNIb29wczg2IChAU2tpbnNIb29wczg2KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1NraW5zSG9vcHM4Ni9zdGF0dXMvMTcxMjQ1MDA2ODczNTc3
NDc1Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEyLCAyMDIzPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaXggeWVhcnMgbGF0ZXIuIFdoYXQgd2FzIHRoZSBwb2ludD8gT24g
dGhlIHVuZGVmZWF0ZWQgcGxheWJvb2sgYW5kIHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIEZC
SSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gY29sbGVnZSBob29wcy4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvLzFLOG1NYkVlWEciPmh0dHBzOi8vdC5jby8xSzhtTWJF
ZVhHPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERhbmEgTyYjMzk7TmVpbCAoQERhbmFPTmVp
bFdyaXRlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYW5hT05l
aWxXcml0ZXIvc3RhdHVzLzE3MTI0NjE2MzgxMDY3NDczODY/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE