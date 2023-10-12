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Wolfpack newsstand — Oct. 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — The review: NC State comes alive for crucial win

The Wolfpack Central — DevilsIllustrated.com's Conor O'Neill breaks down Duke

The Wolfpack Central — Video: NC State DC Tony Gibson prepared for Duke's QB options

The Wolfpack Central — Video: What is on this week's ‘Law of the Wolf’

Fayetteville Observer — 4 of the top recent games in Duke football vs. NC State rivalry

GoPack.com — Savion Jackson Named to Comeback Player of the Year Watchlist

GoPack.com — Emily Shepard Represents NC State at Women Leaders in Sport National Convention

Technician — NC State football set to travel to Durham for tough showdown with No. 17 Duke

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