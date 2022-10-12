The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KaW0gUGhpbGxpcHMsIGluIHJldmlld2luZyB0aGUgd29tZW4mIzM5
O3MgYmFza2V0YmFsbCBzZWFzb24sIHNhcmRvbmljYWxseSBub3RlcyAmcXVv
dDt3ZSB3b24mIzM5O3Qgc2F5IGFueXRoaW5nIGFib3V0IHdoZXJlIHRoZXkg
c2VudCBOQyBTdGF0ZS4mcXVvdDsgVGhhdCYjMzk7cyBnb2luZyB0byBiZSBh
IHRvcGljIG9mIGNvbnZlcnNhdGlvbiBmb3IgL2RlY2FkZXMuLzwvcD4mbWRh
c2g7IEx1a2UgRGVDb2NrIChATHVrZURlQ29jaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MdWtlRGVDb2NrL3N0YXR1cy8xNTgwMTc1NjU2MzEw
MDEzOTUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTIsIDIwMjI8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4xNi4gTkMgU3RhdGU8YnI+PGJyPkVsbGlvdHQgQXZlbnQgaGFzIHR1
cm5lZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVCYXNl
YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkNTdGF0ZUJhc2ViYWxsPC9h
PiBpbnRvIG9uZSBvZiB0aGUgbmF0aW9u4oCZcyBtb3N0IGNvbnNpc3RlbnQg
cHJvZ3JhbXMsIGFuZCBjZXJ0YWlubHkgb25lIG9mIHRoZSBwcmVtaWVyIHBy
b2dyYW1zIGluIHRoZSBBdGxhbnRpYyBDb2FzdCBDb25mZXJlbmNlLjxicj48
YnI+RDEgVG9wIDEwMCBQcm9ncmFtcyAtIDIwLTExOiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vYVFhWWcwSVNNYiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2FRYVlnMElTTWI8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9vdDIyMlAzcHl3Ij5waWMudHdp
dHRlci5jb20vb3QyMjJQM3B5dzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEMUJhc2ViYWxs
IChAZDFiYXNlYmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9k
MWJhc2ViYWxsL3N0YXR1cy8xNTc5ODQxNTA4MzQxMDM1MDA4P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5VTkMgd29tZW4mIzM5O3MgYmJhbGwgY29hY2ggQ291cnRuZXkgQmFu
Z2hhcnQgbWFkZSBoZWFkbGluZXMgdGhpcyBzdW1tZXIgd2hlbiBzaGUgY2Fs
bGVkIE5DIFN0YXRlIGZhbnMgY2xhc3NsZXNzIGFuZCBzYWlkIOKAnEkgaGF2
ZSBtb3JlIHJlc3BlY3QgZm9yIER1a2UsIGJ1dCBJIGxpa2UgYmVhdGluZyB0
aGVtIGJlY2F1c2UgdGhleSBhcmUgbW9yZSByZWxldmFudC4mcXVvdDsgSSBh
c2tlZCBoZXIgYWJvdXQgaXQgdG9kYXkgYW5kIHNoZSBleHBsYWluZWQuIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9QcXk3QUNaS1dyIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vUHF5N0FDWktXcjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQYXQgV2VsdGVyIFdSQUwg
KEBQYXRyaWNrV2VsdGVyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1BhdHJpY2tXZWx0ZXIvc3RhdHVzLzE1Nzk5NDI5MjY1ODY5MDg2NzM/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvNDll
cnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiM0OWVyczwv
YT4gc2F3IERUL05UIFQuWS4gTWNHaWxsIG1ha2luZyBzb21lIG5vaXNlIGlu
IHByZXNlYXNvbiBhbmQgdGhhdOKAmXMgbGlrZWx5IHdoYXQgbWFkZSB1cyBz
aWduIGhpbSB0byB0aGUgcHJhY3RpY2Ugc3F1YWQuIEhl4oCZcyBiZWVuIGFy
b3VuZCBzaW5jZSAyMDE1IGFzIGFuIFVERkEgTlQgb3V0IG9mIE5DIFN0YXRl
IGFuZCBoYXMgcGxheWVkIGZvciA5IHRlYW1zLiBIaXMgY2FyZWVyIGhpZ2hz
IG1vc3RseSBjYW1lIGluIGhpcyAyMDE1IHJvb2tpZSBzZWFzb24uIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9GVFRCP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRlRUQjwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL3hERmwydEhaM1EiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS94REZs
MnRIWjNRPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IDQ5ZXJfRWRpdHMgKEA0OWVyX2VkaXRz
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzQ5ZXJfZWRpdHMvc3Rh
dHVzLzE1Nzk5Njg0MzUzNTM5NzI3MzY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
T2N0b2JlciAxMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE