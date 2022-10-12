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Wolfpack newsstand — Oct. 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Rankings Roundtable: Which team has most underrated class?

The Wolfpack Central — Coach: Top 60 Laci Steele a three-level scorer

The Wolfpack Central — NC State kicker Christopher Dunn enjoying excellent senior year

The Wolfpack Central — NC State DC Tony Gibson expects improved Syracuse

The Wolfpack Central — The review: NC State learns every play counts

Raleigh News & Observer —NC State faces another undefeated ACC team on road. What Pack’s up against at Syracuse

Raleigh News & Observer —Trifecta of big HS football matchups in Mecklenburg County highlight this week in NC

Greensboro News-Record — Broncos’ Hackett expects QB Russell Wilson to face Chargers

Fayetteville Observer — NC State women's basketball coach Wes Moore laughs off UNC jabs

GoPack.com — Wolfpack Earns Road Point in 0-0 Draw at College of Charleston

GoPack.com — Christopher Dunn Named a Groza Star of the Week

Technician — NC State men’s soccer records 0-0 draw at College of Charleston

Technician — Brown-Turner, Johnson set to lead reformed NC State women’s basketball

Technician — NC State women’s basketball has big shoes to fill, looks to continue winning tradition

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