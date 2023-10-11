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Wolfpack newsstand — Oct. 11

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Video: What is on this week of ‘Law of the Wolf’

The Wolfpack Central — Video: NC State OC Robert Anae looking for more playmakers

The Wolfpack Central — Video: NC State TE Trent Pennix has breakout game

The Wolfpack Central — Video: NC State NT Brandon Cleveland taking advantage of snaps

The Wolfpack Central — Top RB Anthony Carrie keeping door open despite commitment

The Wolfpack Central — Tracking 2023 NC State football TV ratings

The Wolfpack Central — NC State, Duke have clashed in recruiting a few times

Raleigh News & Observer —Thayer Thomas left his name in the NC State record books. Coit, Gray trying to do the same

GoPack.com — Emily Shepard Represents NC State at Women Leaders in Sport National Convention

Technician — NC State men’s soccer drops midweek match to American

Twitter posts of the day

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