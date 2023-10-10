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Wolfpack newsstand — Oct. 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — PFF game grades for Marshall at NC State

Charlotte Observer — First look: NC State football plays at No. 17 Duke in an ACC rivalry game on Saturday

GoPack.com — Pack Drops Five Set Thriller to FSU

GoPack.com — Wolfpack Notches 2-1 Victory Over Virginia

Technician — Football vs. Marshall takeaways: Morris takes the helm, explosive plays, defensive pressure

Technician — NC State women’s soccer fends off Virginia comeback in much-needed 2-1 win

Technician — Volleyball falls 3-2 against FSU, Brizard and Bryant set new career highs

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