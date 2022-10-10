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Wolfpack newsstand — Oct. 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Georgetown, NC State feel like front-runners for Dennis Parker

Raleigh News & Observer —NC State vs Syracuse football first look: Odds, Pack’s plan against a top ACC defense

Fayetteville Observer — NC State football: A near future without Devin Leary? Oh, and Syracuse

GoPack.com — Pack Falls to Wake Forest After Long Battle

GoPack.com — NC State Readies for Ivy Intercollegiate

Technician — NC State women’s soccer falls 2-0 to No. 5 UNC in rivalry matchup

Technician — NC State volleyball falls 3-1 to Wake Forest in a tough battle

Technician — Rajecki and Miller capture doubles title for Pack women’s tennis at ITA All-Americans

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