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Wolfpack newsstand — Oct. 1

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — No. 10 NC State set for showdown at No. 5 Clemson

The Wolfpack Central — The Run Down

Charlotte Observer — How to watch or stream Clemson vs NC State ACC college football game on Saturday

Fayetteville Observer — Going to 'College GameDay' at Clemson-NC State? Here's a fans guide

GoPack.com — Pack Sweeps Seminoles in Straight Sets

Technician — NC State sweeps Florida State 3-0 in front of energetic home crowd

Technician — Women’s cross country wins gold at Joe Piane Notre Dame Invitational

Technician — NC State men’s soccer loses 1-0 to Louisville in rainy slugfest

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