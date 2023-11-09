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Wolfpack newsstand — Nov. 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — DeaconsIllustrated.com's Conor O'Neill breaks down Wake Forest

The Wolfpack Central — NC State's Payton Wilson, defense thriving, but offensive changes fluid

The Wolfpack Central — Video: NC State DC Tony Gibson has players understanding 'The Standard'

The Wolfpack Central — Devyn Quigley expected to bring blend of toughness, skill to NC State

The Wolfpack Central — NC State is no stranger to quarterback flux

Greensboro News-Record — Zacch Wiggins dazzles in Wesleyan Christian debut

GoPack.com — Mia Slama Signs with the Wolfpack

GoPack.com — Hakim Karamoko Named to ACC All-Freshman Team

GoPack.com — Softball Inks Four on National Signing Day

Technician — DUELING COLUMN: Raleigh doesn’t need a baseball team

Technician — COLUMN: The ACC’s new 17-team plan won’t last

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