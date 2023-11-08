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Wolfpack newsstand — Nov. 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State is no stranger to quarterback flux

The Wolfpack Central — What Armstrong 2.0 era could look like

The Wolfpack Central — Senior PG Zamareya Jones excited about going to NC State

The Wolfpack Central — Well-rounded NC State dispatches The Citadel 72-59

Raleigh News & Observer —NC State football’s MJ Morris to redshirt, but his father says he’s not leaving school

Raleigh News & Observer —Who are the best boys, girls high school basketball teams in North Carolina?

Raleigh News & Observer —Welcome to the Pack: NC State transfer has first career double-double in season opener

Fayetteville Observer — What will NC State football do at QB following MJ Morris announcement?

Greensboro News-Record — Wake Forest Notebook: Wolfpack change quarterbacks again heading into Saturday's game

GoPack.com — James’ Career High Lifts Women’s Basketball to 84-43 Win Over Charlotte

GoPack.com — Ray Agnew Named to ACC Honor’s Class

GoPack.com — Volleyball Set to Travel to Boston College and Virginia Tech

GoPack.com — Brizard, Hidlay, and Weber Named October Heart of the Pack Winners

GoPack.com — Luke Miller Named ACC Men’s Swimmer of the Week

GoPack.com — Pack Takes Down The Citadel 72-59 on Opening Night

Technician — NC State women’s basketball has season-opening victory over Charlotte

Technician — NC State football looks to continue success as it takes on Wake Forest

Technician — Dominant defense leads to back-to-back upset wins for NC State football

Technician — COLUMN: The ACC’s new 17-team plan won’t last

Technician — The legend of Scott Wood: NC State’s basketball’s greatest shooter

Technician — Offensive grades: NC State football vs. Miami

Technical — Defensive grades: NC State football vs. Miami

Technician — NC State Athletics’ Week In Review: Oct. 31 - Nov. 6

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