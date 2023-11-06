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Wolfpack newsstand — Nov. 6

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting The Citadel

The Wolfpack Central — PFF game grades for Miami at NC State

Raleigh News & Observer —UNC’s offense with NC State’s defense: How good could one unified North Carolina team be?

Raleigh News & Observer —First look: NC State football hits the road to Wake Forest for a Week 11 ACC game

Fayetteville Observer — How to watch NC State basketball vs. The Citadel on TV, live stream

GoPack.com — Pack Opens 2023-24 Season Monday Night vs. The Citadel

Technician — Timely turnovers, big offensive plays come up big in NC State football’s win over Miami

Technician — NC State swimming hosts Georgia and Duke

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